Alfredo Pedullà , noto esperto di calciomercato, ha redatto un articolo sul proprio sito ufficiale rivelando in esclusiva come la Juventus sia pronta a fare un'offerta al Milan per Fikayo Tomori . Ecco, dunque, quanto svelato.

Su Fikayo Tomori: "La Juventus aspetta che il Barcellona comunichi il rinnovo di Araujo, ha bloccato Hancko per il futuro (con mezzo spiraglio perché le cose cambino entro la chiusura della sessione invernale di calciomercato). Ma ha intenzione di fare una proposta per Tomori. Non sappiamo se l’argomento verrà affrontato già durante Juventus-Milan di domani, ma è una traccia da seguire. La Juventus sarebbe pronta a fare una proposta importante da 25 milioni e passa, anche in prestito con obbligo come vorrebbero i rossoneri. Adesso il campo, poi vedremo anche in base alle decisioni di Conceicao".