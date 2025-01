Calciomercato Milan, Joao Felix: ecco le rivelazioni di Pellegatti

Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato del calciomercato del Milan nel suo ultimo video su 'YouTube'. Ecco le rivelazioni su Joao Felix. Il giocatore portoghese, secondo l'indiscrezione de 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe essere l'alternativa a Rashford. Il punto del giornalista. "Joao Felix non trova spazio nel Chelsea. Maresca preferisce giocatori di gamba per permettere a Palmer di non lavorare a centrocampo. Joao Felix è un doppione e il Chelsea lo vorrebbe vendere: difficile trovare 45/50 milioni e allora si può trovare intesa sul prestito. Da capire se sarà con diritto o con obbligo".