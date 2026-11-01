Christian Pulisic, attaccante rossonero, ha parlato alla 'CBS' al termine del derby Milan-Inter, sfida valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, vinta per 3-1 dai rossoneri di Rúben Amorim proprio grazie ad un gol dello statunitense (4') ed alle reti di Adrien Rabiot (10') e Diego Moreira (43'). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"I like to play in big games—we're always very motivated, and we seem to do well against Inter in recent times."



Christian Pulisic talks scoring his FOURTH career Milan Derby goal against Inter 🔴⚫️ pic.twitter.com/cSgrz8sMdA — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 31, 2026

È ancora speciale per te vivere momenti così? "Mi sento molto fortunato a poter fare queste cose. Ogni giorno lavoro duramente per poter vivere momenti così. Sono semplicemente grato di poter essere in grado di fare cose così".

"They really restarted my career and helped me in so many ways, so I owe it to them."



Christian Pulisic reflects on his new contract at AC Milan, and how much the club and fans have meant to him ❤️ pic.twitter.com/SDlI4IN3Ad — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 31, 2026

Come ti senti dopo aver firmato il nuovo contratto e averlo festeggiato con i tifosi? "Non ho pensato troppo al contratto, ma fa davvero molto piacere. Sinceramente non ho parole per quello che questo club mi ha dato dal primo all'ultimo, la fiducia e semplicemente la stima che mi hanno trasmesso per ripagare questi tifosi in un giorno come oggi".

"I had a great feeling going into today. I think everyone did."



AC Milan and USMNT star Christian Pulisic after the Rossoneri earned their sixth win in the last eight Milan Derbies 💪 pic.twitter.com/15NxBHWXoy — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 31, 2026

"Voglio dare loro molto di più, perché hanno davvero rilanciato la mia carriera e mi hanno aiutato in tantissimi modi, quindi glielo devo", ha concluso Pulisic.