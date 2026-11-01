Dichiarazioni post-partita a 'San Siro': il Milan ha vinto il suo quarto derby consecutivo contro l'Inter. Quarto gol per lo statunitense contro i nerazzurri
Derby Milan-Inter: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro' | Video
Christian Pulisic, attaccante rossonero, ha parlato alla 'CBS' al termine del derby Milan-Inter, sfida valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, vinta per 3-1 dai rossoneri di Rúben Amorim proprio grazie ad un gol dello statunitense (4') ed alle reti di Adrien Rabiot (10') e Diego Moreira (43'). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
È ancora speciale per te vivere momenti così? "Mi sento molto fortunato a poter fare queste cose. Ogni giorno lavoro duramente per poter vivere momenti così. Sono semplicemente grato di poter essere in grado di fare cose così".
Come ti senti dopo aver firmato il nuovo contratto e averlo festeggiato con i tifosi? "Non ho pensato troppo al contratto, ma fa davvero molto piacere. Sinceramente non ho parole per quello che questo club mi ha dato dal primo all'ultimo, la fiducia e semplicemente la stima che mi hanno trasmesso per ripagare questi tifosi in un giorno come oggi".
"Voglio dare loro molto di più, perché hanno davvero rilanciato la mia carriera e mi hanno aiutato in tantissimi modi, quindi glielo devo", ha concluso Pulisic.
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