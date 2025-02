Pistocchi critica l’AIA: “Fallimento di Rizzoli e Rocchi, arbitri mediocri in Serie A”

Maurizio Pistocchi ha espresso il suo disappunto riguardo alla situazione arbitrale in Italia, lanciando un duro attacco su X.

Maurizio Pistocchi ha espresso il suo disappunto riguardo alla situazione arbitrale in Italia, lanciando un duro attacco su X. L’ex giornalista sportivo ha sottolineato l’importanza di una riforma urgente dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), accusando l’operato dei due ultimi designatori, Nicola Rizzoli e Gianluca Rocchi , di aver portato a un declino nella qualità degli arbitri in Serie A.

Secondo Pistocchi, “Il totale fallimento degli ultimi due designatori, Rizzoli e Rocchi, ha portato in Serie A arbitri mediocri, poca chiarezza interpretativa e decisioni difformi dal regolamento, che hanno falsato partite e campionati”. Il giornalista ha messo in evidenza come l’inefficienza degli ultimi anni abbia inciso negativamente sul campionato italiano, con scelte arbitrali che hanno influenzato i risultati delle partite.