Parma-Milan, Tomori: “Concentrati per raggiungere l’obiettivo”

Parma-Milan, le parole di Tomori Tutto pronto allo stadio ‘Tardini’ di Parma per il match tra i Ducali e il Milan. Prima del fischio d’inizio, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Fikayo Tomori calciatore rossonero....

Tutto pronto allo stadio 'Tardini' di Parma per il match tra i Ducali e il Milan . Prima del fischio d'inizio, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Fikayo Tomori calciatore rossonero.

Sul match di oggi: "Da adesso fino alla fine della stagione sono tutte partite importanti. Siamo concentrati per raggiungere il nostro obiettivo. Loro sono una buona squadra specialmente in casa, ma se giochiamo come sappiamo fare possiamo vincere".