Brutte notizie per Massimiliano Allegri e il suo Napoli. Antonio Vergara ha riportato un infortunio muscolare piuttosto serio che rischia di tenerlo lontano dal campo per circa 3 mesi. Una perdita molto importante gli i partenopei, che dovranno fare a meno del centrocampista per diverse settimane.

Salterà anche il Milan?

Il classe 2003 si è infortunato nella sfida contro il Torino e, nelle ultime ore, si è sottoposto ai soliti esami strumentali necessari per capire l'entità del problema. Gli accertamenti hanno purtroppo confermato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

Una diagnosi che complica, non di poco, i piani del Napoli e che potrebbe costringere il calciatore a saltare numerose partite. Tra queste, inoltre, spicca anche un appuntamento importante: la sfida contro il Milan di Amorim, in programma il prossimo 13 dicembre allo stadio Maradona. Ecco, di seguito, il comunicato del Napoli:

“Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match contro il Torino, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo“.