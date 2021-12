Napoli, quanti indisponibili in vista del big match contro il Milan | News

Non arrivano buone notizie da Castelvolturno: Spalletti probabilmente non potrà contare su sei calciatori per il match tra Milan e Napoli

Enrico Ianuario

Come riporta il sito ufficiale del Napoli, prossimo avversario del Milan in campionato, Luciano Spalletti è alle prese con diversi indisponibili. Nell sessione di allenamento odierna, Koulibaly, Lobotka, Osimhen e Mario Rui hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz, invece, hanno svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Milan, le top news di oggi: Cairo placa le voci su Bremer.