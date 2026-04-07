Napoli-Milan, Trevisani: 'I rossoneri sono partiti bene, ma poi...'

"La sensazione è che Allegri volesse portare a casa un pareggio. Più passavano i minuti e più c'era questa sensazione di voler portare a casa un punto per tenere lontano quelle che stanno dietro. Però non è così perchè dopo la sconfitta di Napoli il Milan è più vicino al 5° posto che al primo. Era partito bene, ma poi è una squadra che costruisce poco. Nelle ultime settimane il migliore in campo è stato spesso Pavlovic. Il Napoli ci ha provato con più voglia e intensità, ha avuto un atteggiamento diverso. Senza Lukaku e Hojlund, il Napoli era tra le due squadre quella che voleva vincere. Onestamente questo è surreale".