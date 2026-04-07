PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Napoli-Milan, Trevisani: “La sensazione è che Allegri volesse portare a casa un pareggio”

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Napoli-Milan, Trevisani: “La sensazione è che Allegri volesse portare a casa un pareggio”

Napoli-Milan, Trevisani: 'I rossoneri sono partiti bene, ma poi...'
Riccardo Trevisani così al termine di Napoli-Milan: le sue parole nel post-partita di 'Pressing', programma in onda su 'Canale 5'
Redazione PM

La prestazione del Milan nel match del 'Maradona' contro il Napoli ha suscitato diverse critiche per il gioco poco propositivo di Massimiliano Allegri.

Tra i più duri anche Riccardo Trevisani, che ha analizzato la partita dei rossoneri ai microfoni di 'Pressing'. Di seguito, le sue parole.

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"La sensazione è che Allegri volesse portare a casa un pareggio. Più passavano i minuti e più c'era questa sensazione di voler portare a casa un punto per tenere lontano quelle che stanno dietro. Però non è così perchè dopo la sconfitta di Napoli il Milan è più vicino al 5° posto che al primo. Era partito bene, ma poi è una squadra che costruisce poco. Nelle ultime settimane il migliore in campo è stato spesso Pavlovic. Il Napoli ci ha provato con più voglia e intensità, ha avuto un atteggiamento diverso. Senza Lukaku e Hojlund, il Napoli era tra le due squadre quella che voleva vincere. Onestamente questo è surreale".

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