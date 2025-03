Napoli-Milan, Reijnders: “E’ una situazione difficile. Contro l’Inter…”

"E’ una situazione difficile, ne siamo consapevoli. Abbiamo provato a mettere in difficoltà il Napoli. Nel finale del secondo tempo ci abbiamo provato, abbiamo trovato un gol, ne avremmo potuto fare qualcuno in più di gol. Contro l’Inter, faremo il possibile per fare una grande gara contro l’Inter in Coppa Italia. Dobbiamo restare concentrati per vincere le partite. Noi siamo il Milan e vorremo giocare sempre in Champions League. Non è stata una stagione semplice, ma dobbiamo restare concentrati. E’ stato un onore giocare nello stadio di Maradona, parliamo di un grandissimo giocatore". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>