Napoli-Milan, le curiosità: analogie e differenze tra le due squadre

( fonte: acmilan.com ) Spazio ai numeri , a Napoli-Milan in cifre. Cosa dice la storia, cosa racconta il presente, qual è l'andamento delle squadre e il rendimento di alcuni giocatori. Diamo uno sguardo statistico alla 28ª giornata di Serie A in programma domenica 2 aprile alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona:

Sfida tra le squadre che hanno registrato il numero più alto di chiare occasioni da gol: Napoli (75) e Milan (73). Solo gli azzurri (14) hanno segnato più gol dei rossoneri (11) nel quarto d'ora finale della Serie A 2022/23. Di fronte la formazione che ha segnato più gol di testa nei maggiori cinque campionati europei 2022/23 (il Napoli, 15) e quella che ne ha subiti di più in campionato (il Milan, 10). Il Napoli è la squadra che ha realizzato più reti in seguito a cross (17), il Milan invece quella che ne ha incassate di più (12). Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o in diretta streaming >>>