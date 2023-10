Napoli-Milan 2-2, il commento e il tabellino di ‘acmilan.com’

( fonte:acmilan.com ) - Finisce 2-2 il big match della 10ª giornata di Serie A tra Napoli e Milan . Allo stadio Maradona è andata in scena una gara dai due volti, dinamica e dalle mille emozioni. La doppietta di un super Olivier Giroud ha aperto i conti nella prima frazione, prima della parziale rimonta dei padroni di casa con le reti di Politano e Raspadori nel quarto d'ora iniziale della ripresa. Ritmi elevati e continui capovolgimenti di fronte hanno caratterizzato l'intera sfida, con tante occasioni da rete da una parte e dall'altra. I rossoneri hanno approcciato con determinazione, gestendo ritmo e possesso in modo impeccabile nella prima metà di gara , senza sferrare però il colpo da ko e tenendo in partita gli azzurri, capaci di rimontare il doppio svantaggio.

Entrambe le formazioni potevano conquistare l'intera posta in palio nel vivace finale di partita, ma il pari è stato probabilmente l'esito più giusto per quanto visto nei novanta minuti di gioco di Napoli. Le assenze in difesa di Thiaw e Kjær, unite al forfait in corso d'opera di Kalulu, hanno condotto all'esordio in maglia Milan di Marco Pellegrino, mentre nello stesso reparto Mister Pioli ha riaccolto Maignan ed Hernández. Il Milan ha prolungato la propria striscia positiva in casa partenopea, salendo a quota sei match da imbattuto tra tutte le competizioni, ritrovando inoltre il gol e la creatività dei propri uomini offensivi. I rossoneri torneranno in campo sabato 4 novembre alle 20.45, per affrontare l'Udinese davanti al proprio pubblico. Forza ragazzi!