Calciomercato Milan – Quattro colpi in arrivo a gennaio: le ultime news

Milan molto attivo in sede di calciomercato: a gennaio tre acquisti? | AC Milan News (Getty Images)

Mancano due mesi alla sessione invernale di calciomercato, ma il Milan già pensa a come poter apportare correttivi all'organico di Stefano Pioli. I dirigenti rossoneri, Giorgio Furlani, Geoffey Moncada e Antonio D'Ottavio, hanno già fatto tantissimo, portando a Milanello ben dieci giocatori nuovi nell'ultima finestra estiva. Ma i troppi infortuni e il rendimento altalenante di alcuni di loro ha portato il management di Via Aldo Rossi a fare delle riflessioni. E a decidere di intervenire, a gennaio 2024, in maniera massiccia. Ma sostenibile.