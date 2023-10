Napoli-Milan 2-2, l’analisi della partita di ‘acmilan.com’

Alle assenze in partenza di Bennacer, Kjær, Loftus-Cheek e Thiaw, si è aggiunta in corsa anche quella di Kalulu, costretto a uscire dopo pochi minuti. Nonostante tutto, la squadra ha dimostrato carattere e, in un momento particolarmente difficile viste le sue sconfitte precedenti, ha saputo reagire trovando le la doppietta di Giroud per il doppio vantaggio. Il Napoli nella ripresa è rientrato ma i rossoneri, poi orfani anche di Pulisic e Pellegrino, hanno radunato le ultime energie per costruire altre due occasioni da gol, con Leão da fuori e soprattutto Calabria di testa. La squadra ha avuto coraggio e avrebbe meritato di uscire dal Maradona con i tre punti: al netto del rammarico per il pareggio e per la delusione inevitabile, questi sono particolari che dimostrano la qualità e la forza di questo gruppo.