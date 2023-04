Napoli-Milan 0-2, Brahim Diaz fa sedere la difesa azzurra e raddoppia

Dopo il gol di Rafael Leao raddoppia il Milan e lo fa con Brahim Diaz. In seguito all'assist servito al compagno qualche minuto prima, l'iberico continua a confermarsi assoluto protagonista del match. Ismael Bennacer crossa dalla sinistra, Olivier Giroud prova a colpirla di testa, ma invano. Sulla palla arriva proprio il classe 1999, che fa sedere tutta la difesa del Napoli e insacca alle spalle di Alex Meret. Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o in diretta streaming >>>