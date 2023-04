Napoli, festa scudetto rimandata: contro la Salernitana finisce 1-1 | News

Festa scudetto rimandata per il Napoli. Dopo la sconfitta della Lazio contro l'Inter, alla squadra di Luciano Spalletti sarebbe bastata una vittoria a discapito della Salernitana per diventare aritmeticamente campione d'Italia. Vittoria che non è arrivata, in quanto un gol di Dia all'84esimo ha negato il trionfo agli azzurri pareggiando il gol del momentaneo vantaggio di Olivera. Biglietti Milan-Inter, come nel 2003: file e sacchi a pelo