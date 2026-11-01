Il derby vinto 3-1 contro l'Inter ha confermato il momento positivo del Milan, ma anche quello di alcuni singoli. Tra questi c'è sicuramente Yunus Musah, che in questa prima parte di stagione sta trovando una continuità importante sotto la guida di Rúben Amorim. Il centrocampista americano, intervistato da CBS Sports Golazo dopo il derby, ha raccontato quanto sia stato significativo il rapporto instaurato con il nuovo allenatore.

Dopo una stagione complicata in prestito all'Atalanta, Musah è tornato a Milanello con la volontà di rilanciarsi. La fiducia ricevuta dal tecnico portoghese gli ha permesso di ritrovare spazio e serenità, elementi fondamentali per esprimere le proprie qualità.

Le parole di Musah: "L'allenatore mi dà opportunità"

Il centrocampista rossonero ha spiegato quanto conti, per un calciatore, sentire la fiducia del proprio allenatore e sapere di poter avere un ruolo all'interno del progetto.

"Avere quella fiducia in me stesso che ovviamente sono in grado di farlo, questo mi aiuta sicuramente ad andare avanti. E ovviamente anche l'arrivo del mister in estate e il fatto che mi abbia detto che farò parte stabilmente dei piani".

Musah ha poi sottolineato il valore del dialogo con Amorim: "Per un giocatore è una cosa fantastica quando l'allenatore ti parla sempre, cercando di darti opportunità. È una cosa enorme".

Infine, ha individuato proprio nell'unione tra fiducia personale e possibilità offerte dal tecnico la chiave del suo momento: "Quindi un po' l'equilibrio tra le due cose, le opportunità del mister e anche un po' di fiducia in se stessi, aiuta davvero a fare molta strada".

Musah, una nuova centralità nel progetto rossonero

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Le dichiarazioni dell'americano raccontano un rapporto con Amorim che va oltre il semplice impiego in campo. Il fatto di sentirsi coinvolto nei piani dell'allenatore sembra aver restituito a Musah quella fiducia necessaria per affrontare con maggiore convinzione questa nuova fase della sua esperienza rossonera.Il centrocampista sta cercando di sfruttare le occasioni ricevute, mettendosi a disposizione della squadra e dando risposte sul terreno di gioco. Il derby contro l'Inter, vinto 3-1 dal Milan, è stato un altro passaggio importante di una stagione nella quale Musah vuole ritagliarsi un ruolo sempre più significativo.

La strada è ancora lunga, ma il messaggio del giocatore è chiaro: la fiducia di Amorim e le opportunità ricevute possono rappresentare la base per il suo rilancio in rossonero.