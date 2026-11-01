Spazio alle dichiarazioni post-partita a 'San Siro': il belga prelevato in estate dallo Strasburgo per una cifra alta sta ripagando in campo le aspettative
Derby Milan-Inter: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro' | Video
Diego Moreira, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine del derby Milan-Inter, partita della 10^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, vinta per 3-1 dal Diavolo grazie ad un gol di Christian Pulisic (4'), Adrien Rabiot (10') - entrambi su assist del belga - e proprio di Moreira (43'). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Derby Milan-Inter 3-1, così Moreira nel post-partita di 'Milan TV'
"Sono molto felice per questi tre punti. Oggi era molto speciale per me e anche per la squadra perché è un derby e i derby non si giocano, si vincono. Dobbiamo rimanere concentrati e restare uniti, perché sappiamo che ogni partita è importante. Qualunque cosa accada, dobbiamo restare uniti come una famiglia, come una squadra, ed è quello che abbiamo fatto oggi".
"Come ho detto, i derby sono molto importanti ed è come provare una sensazione diversa. Ma ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita e dobbiamo giocare come abbiamo fatto oggi e, come ho detto, passo dopo passo, partita dopo partita, io credo in questa squadra e ora dobbiamo credere anche in noi stessi e lottare insieme", ha chiosato Moreira.
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