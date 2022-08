Monza – Stroppa in bilico, Galliani attende il match con l’Udinese

In questo senso, la Gazzetta dello Sport segnala che il 4-0 subito contro il Napoli non ha fatto piacere, per usare un eufemismo, alla dirigenza brianzola. A proposito di ciò, la partita di venerdì 26 contro l'Udinese al Brianteo sarà fondamentale per comprendere quale sarà il futuro di Giovanni Stroppa.