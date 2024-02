Monza-Milan, Maignan contro di Gregorio e non solo: ecco le chiavi del match

Non solo numeri e caratteristiche, anche soluzioni e momenti opportuni. Potenziali chiavi saranno l'avvio, momento della gara in cui il Monza si è dimostrato meno attento e il Milan determinato nello spostare l'inerzia dalla propria parte, e le palle inattive, trasformate da punto debole a fattore come testimoniano l'efficacia sugli sviluppi di calcio d'angolo (un gol ogni 15) e le marcature di testa (nove). I singoli - Hernández e Gabbia su tutti - stanno vivendo un gran periodo, il gruppo è in cerca di conferme di solidità.

CRASH TEST DOPO GLI SFORZI DI COPPA — Come all'andata, la sfida tra rossoneri e brianzoli arriva dopo un turno europeo, faticoso per gli uomini di Pioli e occasione di studio per quelli di Palladino. In quell'occasione, all'1-2 di Newcastle aveva fatto seguito il 3-0 interno milanista. Stavolta però è cambiato l'impegno europeo, e il brillante successo sul Rennes di giovedì accorcia la distanza verso Monza-Milan rispetto all'appuntamento di metà dicembre 2023. I rossoneri hanno ritrovato pedine importanti - come Thiaw - e a San Siro gli ingressi di Simić e Okafor si erano rivelati determinanti per portare a casa i tre punti.

Il ritorno contro il Rennes è imminente, qualche cambio sarà quasi obbligatorio per gestire il fiato e sfruttare tutte le risorse a disposizione: dal primo minuto o entrando a gara in corso, i sedici rossoneri coinvolti dovranno mettere il cuore oltre l'ostacolo e farsi trovare pronti. Il Milan ha accelerato il passo in questo inizio di 2024, vincere a Monza darebbe un grande slancio alla stagione.

RIFERIMENTI TRA I PALI — Abbiamo parlato delle difese, impossibile non menzionare l'importanza di Mike Maignan e Michele Di Gregorio. La forza e la compattezza di Milan e Monza parte dai propri numeri uno, che scendono in campo con il 16. Classe '95 il francese e '97 l'italiano, Maignan è molto più di un semplice portiere - il suo carisma e la sua leadership sono fondamentali. Ed eccelle anche in fase di impostazione, mentre Di Gregorio è l'estremo difensore che vanta la percentuale più alta di tiri parati nella Serie A 2023/24 (83%).

Nelle sfide tra le due squadre, entrambi hanno spesso messo in mostra tutte le proprie qualità, ed è stato così anche all'andata. Un riflesso felino di Magic Mike aveva negato il gol, che avrebbe riaperto la gara, a Colpani intorno all'ora di gioco. Mentre Di Gregorio, sorpreso in avvio dal tiro di Reijnders, si era riscattato neutralizzando i tentativi di raddoppio di Hernández e Florenzi (due volte). Superarli non sarà facile, il loro apporto potrebbe rivelarsi decisivo. LEGGI ANCHE: RedBird cede il Milan agli arabi di PIF? Spunta una clamorosa indiscrezione >>>

