Monza-Milan, Gabbia: “Troppi cambi? Non devo dirlo io. Sugli errori…”

"C’è delusione perché avevamo preparato bene la partita, eravamo determinati nel cercare di portarla a casa. Sono cose ovvie, ma quando arriva una sconfitta brucia. Dobbiamo lasciare qui l’aria negativa e domani tornare a Milanello a lavorare. Abbiamo due partite importanti all’orizzonte. Troppi cambi? Non so io che devo dirlo. Ho un rispetto esagerato per il mister, lo rispetto, così come i miei compagni. I giocatori che hanno giocato questa sera sono forti, molto forti. Se è andata così, è perché siamo noi ad aver sbagliato".