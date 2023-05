Monza-Lecce 0-1, Colombo regala la salvezza ai salentini | Serie A News

Ironia della sorte, proprio un fallo di mano del danese, colto dal V.A.R., ha consentito a Colombo, a Monza-Lecce praticamente ormai finita, di andare sul dischetto. Conclusione mancina, centrale, spiazzato il portiere brianzolo Michele Di Gregorio ed apoteosi giallorossa. Per l'attaccante classe 2002, in prestito al Lecce dal Milan, si è trattato del 5° gol in 32 partite di Serie A, il 6° complessivo considerando la Coppa Italia.