Monza-Juventus 1-0: Allegri sempre più in bilico

Clamoroso al Brianteo... Monza batte Juventus 1-0! Il match è stato deciso da una rete di Gytkjaer al minuto 74. Per i bianconeri si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo quella casalinga in Champions rimediata contro il Benfica. Considerata la sosta per le Nazionali, il futuro del tecnico Massimiliano Allegri sembra davvero appeso a un filo. Il padroni di casa, ottengono così la loro prima storica vittoria in Serie A. Segui qui il live testuale di Milan-Napoli.