Il Milan manda un segnale importante al campionato. La squadra di Rúben Amorim supera il Frosinone con un netto 5-1 a San Siro, conquista la terza vittoria consecutiva in Serie A e conferma il quarto posto in classifica. Una prestazione convincente, nella quale i rossoneri hanno saputo sfruttare le caratteristiche dei propri interpreti e le occasioni concesse dagli avversari. Nel post-partita è arrivato anche il giudizio di Riccardo Montolivo, ex capitano milanista, intervenuto in diretta su Sky Sport 24.

Il suo commento è stato particolarmente positivo: "Messaggio forte del Milan: ha saputo perfettamente leggere la partita il Milan, capire dove e come far male a questo Frosinone". Secondo Montolivo, infatti, il successo non è stato soltanto il risultato della superiorità tecnica dei rossoneri, ma anche della capacità di interpretare correttamente le caratteristiche della formazione avversaria.

La lettura della partita e gli spazi concessi dal Frosinone

Il concetto sottolineato dall'ex centrocampista riguarda soprattutto la preparazione tattica della gara. Il Frosinone si è presentato a San Siro con un atteggiamento propositivo, cercando di aggredire il Milan e di non rinunciare alla propria identità. Una scelta che ha però lasciato spazi importanti, puntualmente sfruttati dagli uomini di Amorim.

Le ripartenze rossonere sono state decisive già nel primo tempo, con Rabiot protagonista nell'azione che ha portato all'autorete di Gabriele Calvani e nell'assist per il raddoppio di Gonçalo Ramos. Nella ripresa, Ardon Jashari e Alphadjo Cisse hanno ulteriormente allargato il divario, prima della rete conclusiva di Christian Pulisic.

Montolivo ha quindi riconosciuto il merito del Milan di aver individuato le situazioni nelle quali colpire, senza però considerare la sconfitta come una bocciatura per gli avversari.

"Il Frosinone non esce ridimensionato"

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Nel suo intervento, l'ex capitano rossonero ha voluto infatti riservare un passaggio anche alla squadra di Massimiliano Alvini. Nonostante il risultato pesante, Montolivo non ritiene che la formazione ciociara debba uscire ridimensionata dalla trasferta di San Siro."Arrivano i tre punti per rispondere alle altre grandi del nostro campionato e sono arrivati. Dall'altra parte, un Frosinone che non esce assolutamente ridimensionato da San Siro", ha aggiunto.

Un giudizio che mette insieme due aspetti: da una parte il valore della vittoria rossonera, arrivata in un turno nel quale le altre big erano chiamate a rispondere, dall'altra il riconoscimento del percorso del Frosinone. Per il Milan, intanto, il 5-1 rappresenta un messaggio importante al campionato e una conferma dei progressi evidenziati nelle ultime settimane.