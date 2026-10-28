Spazio alle dichiarazioni post-partita a 'San Siro': il Milan, guidato dal lusitano Rúben Amorim, si presentava all'appuntamento con 18 punti sui 24 disponibili

Matteo Chini
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Milan-Bologna 2-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'

Luka Modric, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Telelombardia' al termine di Milan-Bologna, partita della 9^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Bologna, parla Modric

"E' una sconfitta dura, non ce l'aspettavamo. Soprattutto quando sai che tra tre giorni c'è il derby. Però è successo quel che è successo: bisogna andare avanti. Dobbiamo restare positivi, non possiamo lamentarci, essere giù di morale e pensare a cose negative. Dobbiamo essere forti, uniti e fare meglio. Questa sconfitta non deve cambiare quanto di buono stavamo facendo in campionato.
Luka Modric dopo Milan-Bologna

Modric sul derby contro l'Inter

"Speriamo di fare una grande partita davanti ai nostri tifosi. Giochiamo in casa e sono sicuro che faremo una grande partita".

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