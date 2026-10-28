Spazio alle dichiarazioni post-partita a 'San Siro': il Milan, guidato dal lusitano Rúben Amorim, si presentava all'appuntamento con 18 punti sui 24 disponibili
Milan-Bologna 2-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Luka Modric, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Telelombardia' al termine di Milan-Bologna, partita della 9^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Bologna, parla Modric
"E' una sconfitta dura, non ce l'aspettavamo. Soprattutto quando sai che tra tre giorni c'è il derby. Però è successo quel che è successo: bisogna andare avanti. Dobbiamo restare positivi, non possiamo lamentarci, essere giù di morale e pensare a cose negative. Dobbiamo essere forti, uniti e fare meglio. Questa sconfitta non deve cambiare quanto di buono stavamo facendo in campionato.
Modric sul derby contro l'Inter
"Speriamo di fare una grande partita davanti ai nostri tifosi. Giochiamo in casa e sono sicuro che faremo una grande partita".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Serie A: news e risultati
Modrić dopo Milan-Bologna: "Brutta sconfitta, ma meritata. Gli infortuni? Non devono essere un alibi"
Conferenze stampa
Milan-Bologna, Amorim lancia l'allarme: "Non ho riconosciuto la squadra"
Conferenze stampa
Milan-Bologna, Maignan sicuro: "I bilanci si fanno alla fine"
Milan sui Social
Milan devastato dal Bologna, rivolta social dei tifosi: "Chiamate Conte, campionato finito a ottobre"
Pagelle Milan
Pagelle Milan-Bologna 2-4: Cisse doppietta, male in tanti
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti