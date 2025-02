Milan-Verona, rossoneri in campo con la nuova quarta maglia 2024-2025

Stasera, in occasione di Milan-Verona a 'San Siro', il Diavolo indosserà la nuova quarta maglia per la stagione 2024-2025. I dettagli

Per Milan-Verona i giocatori di movimento del Diavolo indosseranno il kit nero, mentre il portiere Mike Maignan scenderà in campo con l'altra versione della divisa da gioco, il kit rosso. La situazione si ribalterà, poi, tra due settimane, sempre a 'San Siro', per Milan-Lazio, prossima partita casalinga di campionato. LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Verona in diretta tv o streaming >>>