Milan-Verona, Pioli: “Ibra non si era sbilanciato. Leao deve diventare una stella”

Su come è terminata la stagione: "Con l'orgoglio di allenare un gruppo forte, e l'abbiamo dimostrato a gennaio e febbraio, e la tristezza di non allenare più Zlatan".

Sull'addio al calcio di Ibra: "Ho parlato con lui questa settimana e non si era sbilanciato fino all'ultimo, vedevi una persona molto combattuta, molto preoccupata. Zlatan è un combattente, non è facile per lui".