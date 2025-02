Milan-Verona, i convocati di Zanetti: fuori un big in difesa, ma …

Paolo Zanetti, allenatore gialloblù, ha diramato la lista dei convocati per la sfida tra Milan e Verona, in programma alle ore 20:45 di domani, sabato 15 febbraio, allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro. I rossoneri, dopo la sconfitta contro il Feyenoord in Champions League, sono chiamati a vincere per avvicinare le posizioni che contano in Serie A, per poi concentrare tutte le proprie forze per il ritorno. D'altro canto trovano una squadra che non naviga in acque sicure e che avrà motivazioni extra per uscire dalla zona calda della classifica. Out dai convocati un big in difesa come Daniele Ghilardi, mentre tornano Ondrej Duda, Alphadjo Cissè e Dailon Livramento, che erano assenti nelle ultime uscite. Ecco, dunque, il comunicato ufficiale del club scaligero.