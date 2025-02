Milan-Verona, Gimenez decisivo con un tocco! E’ l’uomo partita

Milan-Verona, Santiago Gimenez ancora in gol. La prima rete a San Siro è già decisiva per il match-winner di San Siro

( fonte: acmilan.com ) - Il Milan vince a San Siro per 1-0 contro l' Hellas Verona , grazie a una bella prestazione di Santiago Gimenez . L'attaccante rossonero ha segnato l'unico gol della gara al 75', dimostrando ancora una volta il proprio valore in campo. La sua capacità di essere al posto corretto al momento corretto ha fatto la differenza, regalando ai ragazzi di Mister Conceição 3 punti preziosi.

Gimenez è stato il protagonista del match, non solo per il gol decisivo ma anche per la presenza costante in attacco. Al 75' ha raccolto al meglio un assist di Leão, colpendo di testa da distanza ravvicinata e battendo il portiere avversario. La sua prestazione è stata un mix di potenza e precisione, mettendo in difficoltà la difesa veronese dall'inizio alla fine.