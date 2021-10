Milan-Verona, Castillejo: “Lacrime? E’ stato un periodo duro. Sono contento per oggi”

Samu Castillejo, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky‘ al termine di Milan-Verona, partita dell’8° turno della Serie A 2021-2022 svoltasi a ‘San Siro‘. Queste le sue dichiarazioni. Sulle lacrime a...

Sulle lacrime a fine gara: "Penso che le mie lacrime e tutto quello che mi è successo... Non è stato un periodo facile, sono riuscito ad aiutare la squadra, i miei compagni a raggiungere questi tre punti importanti".

Se ha pensato ad andare via dal Milan: "Vero è che questa estate sono stato più fuori che dentro per le scelte della dirigenza e dell'allenatore. Sono rimasto qua, chi mi conosce sa che il mio atteggiamento è di allenarmi sempre più forte e farmi trovare pronto. Oggi per fortuna è andato bene e sono contento".