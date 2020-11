Milan-Verona 1-2: Ibrahimovic spara in curva un rigore | Serie A News

Milan-Verona 1-2, Ibrahimovic fallisce dagli undici metri

MILAN-VERONA ULTIME NEWS – Grande occasione sprecata dal Diavolo durante Milan-Verona a San Siro. Calcio di rigore per i rossoneri: fallo di Matteo Lovato, in area di rigore, su Franck Kessié e penalty netto. Dal dischetto, però, Zlatan Ibrahimovic ha fallito clamorosamente, sparando il suo destro alto in curva. Milan-Verona 1-2 e si entra negli ultimi venti minuti del match. SEGUI IL LIVE TESTUALE DELLA SFIDA TRA ROSSONERI E GIALLOBLU >>>