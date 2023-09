Al 8' minuto palla persa del Verona: Leao si infila in mezzo i centrali e non sbaglia, 1-0 Milan. Rossoneri subito in vantaggio

Al 8' minuto palla persa del Verona: Leao si infila in mezzo i centrali e non sbaglia, 1-0 Milan. Una risposta immediata alle critiche post Newcastle. Rafa è andato subito ad abbracciare Pioli e il pubblico in coro ha intonato il nome del portoghese. Rossoneri in vantaggio dopo pochi minuti. Approccio importante alla gara.