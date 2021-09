Milan-Venezia, Bennacer: “Dobbiamo fare tutto per vincere questa partita”

Ismael Bennacer, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Venezia, partita della 5^ giornata della Serie A 2021-2022

Su Tonali: "Per me è uguale. Sandro è un giocatore forte. E' vero che non abbiamo giocato tanto insieme, se dobbiamo giocare insieme lo facciamo per aiutare la squadra".