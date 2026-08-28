Si sta svolgendo, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Venezia, partita valevole per la 2^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Il pubblico rossonero, accorso in massa per la prima partita interna della nuova stagione sportiva, ha fornito una gran bella risposta di passione e attaccamento ai colori sociali. Si tratta di una conferma straordinaria, ma che d'altronde non stupisce, dato che il popolo milanista risponde sempre presente ogni qualvolta in campo scendono gli undici ragazzi con la gloriosa maglia rossonera.

Milan-Venezia: dati, numeri e spettatori a San Siro

Il dato ufficiale dei tifosi presenti e la prossima sfida con il Lecce

I tifosi delhanno riempito lo stadio di San Siro in ogni ordine di posto per assistere al debutto assoluto tra le mura amiche della squadra rossonera. La compagine milanista è allenata da quest'anno dal nuovo tecnico portoghese, subentrato con grandi aspettative sulla panchina del Diavolo. L'occasione è la sfida ufficiale contro il Venezia guidato da Giovanni Stroppa, in una partita di inizio campionato che non deve essere assolutamente sottovalutata nonostante si tratti di un match contro una squadra neo-promossa nel massimo campionato italiano. I lagunari, infatti, sono una compagine organizzata che tende a fare molto possesso palla e a giocarsi ogni singola sfida a viso aperto, cercando di imporre il proprio gioco anche su campi storicamente difficili.Ma quante persone sono accorse di preciso nell'impianto milanese per tifare il loro amato Milan in questo esordio casalingo? Secondo quanto appreso direttamente dalla nostra redazione in tribuna stampa, sonopresenti allo stadio per la gara dei rossoneri di Amorim contro gli arancioneroverdi di Stroppa. Un dato d'impatto che certifica l'entusiasmo della piazza. Per vedere nuovamente il pubblico delle grandi occasioni bisognerà ora attendere il prossimo match in casa, programmato quasi tra un mese. La prossima partita casalinga del Diavolo sarà infatti, incontro valido per la 5^ giornata di campionato, in calendario per domenica 20 settembre alle ore 20:45, sempre nella suggestiva cornice di 'San Siro'.