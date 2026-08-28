È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Venezia a 'San Siro': ecco le dichiarazioni a caldo di Kike Pérez
Milan-Venezia, il pullman dei rossoneri è arrivato allo stadio di 'San Siro'
Kike Perez, giocatore arancioneroverde, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Milan-Venezia, partita della 2^ giornata della Serie A 2026-2027 che si sta disputando allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Mialn-Venezia, le parole di Perez all'intervallo"Abbiamo fatto un buon primo tempo e dobbiamo continuare così"
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