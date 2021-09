Milan-Venezia, Forte: “Mio figlio si chiama Filippo come Inzaghi”

Francesco Forte, giocatore arancioneroverde, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Venezia, partita della 5^ giornata della Serie A 2021-22

Sul ritorno a San Siro da ex Inter: "Emozionante. Uno stadio particolare per me, ha segnato il mio inizio da calciatore. C'è grande consapevolezza del percorso e sono pronto per dimostrare di poter stare in questi palcoscenici".