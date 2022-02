Milan, un altro pari con una squadra che ha appena cambiato allenatore

Dopo aver pareggiato con l'Udinese di Cioffi, il Milan ha ottenuto il pari anche con la Salernitana del nuovo allenatore Davide Nicola

Ieri sera è andato in scena il match tra Salernitana-Milan, gara valida per la 26^ giornata del campionato di Serie A. La partita è terminata con un clamoroso 2-2 grazie alle reti di Messias e Rebic per i rossoneri e Bonazzoli e Djuric per i granata. C'è un dato che dovrebbe far riflettere Stefano Pioli e i suoi ragazzi. Il Milan, infatti, ha ottenuto un punto contro una squadra che ha cambiato da poco allenatore. La Salernitana, come ben si sa, la scorsa settimana ha esonerato Stefano Colantuono per far spazio a Davide Nicola. In pochi giorni, il nuovo tecnico dei campani ha preparato la partita quasi alla perfezione.