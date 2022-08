Milan-Udinese, Sottil a DAZN: “Qui per fare la nostra partita”

Andrea Sottil, tecnico bianconero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Milan-Udinese, partita della 1^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 18:30 a 'San Siro'. Queste le sue dichiarazioni. "Udogie ha avuto un problema muscolare e abbiamo preferito non rischiarlo. Mercato? Ci pensa la società. Oggi penso solo al Milan. Con Stefano Pioli abbiamo giocato insieme, lui è più vecchio di me (ride, ndr). A Firenze eravamo insieme, ho degli ottimi ricordi, ci siamo salutati già con grande piacere. Noi siamo qui per fare la nostra partita e non per essere spettatori passivi. Sappiamo benissimo delle difficoltà, ma ho visto i ragazzi motivati e sono sicuro che ce la giocheremo fino in fondo". Milan, tra calciomercato e campo: le ultime.