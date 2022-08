Milan-Udinese: più di 70mila spettatori a San Siro | PM News

Grande risposta del pubblico rossonero, a San Siro, per Milan-Udinese, prima partita della Serie A 2022-2023 per i campioni d'Italia

Grande risposta del pubblico rossonero, a San Siro, per Milan-Udinese, prima partita della Serie A 2022-2023 per i campioni d'Italia in carica. Secondo quanto appreso, infatti, dalla nostra redazione, le stime ufficiali parlano esattamente di 70.197 spettatori allo stadio per il debutto dei rossoneri di Stefano Pioli. L'incasso, per il club di Via Aldo Rossi, è di 1.700.088,00 euro. Segui qui il LIVE del secondo tempo del match tra rossoneri e bianconeri >>>