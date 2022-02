Milan-Udinese, Pioli: “Noi giocato male, ma il gol è fallo di mano evidente”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Udinese, gara del 27° turno della Serie A 2021-2022

Sul gol del pareggio dell'Udinese: "Secondo me non è dubbio, è fallo di mano evidente. Sento criticare i miei colleghi, ci sta che l'arbitro non abbia visto. Ma che non ha visto il Var è difficile, è un erore grave che ha deciso il risultato. Non abbiamo giocato bene, ma questo gol ha deciso la gara. Ripeto che nel calcio moderno non si possono giocare 40 minuti di gioco effettivi. La responsabilità è dei giocatori, ma anche degli arbitri. Ci sono state troppe pause. Voi ditemi quante volte avete visto i miei giocatori così nervosi. Erano nervosi perché avevano visto situazioni n campo che non andavano bene. E' braccio, non ha toccato prima un'altra parte del corpo. Il Var c'è per evitare questi errori, non va bene. Chiaramente pensiamo a migliorarci, ma siamo stati penalizzati più di una volta. Non mi allineo a nessuno, ma non è la prima volta che ci capita una situazione del genere".