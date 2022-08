Milan-Udinese, Kalulu: “Il rapporto con i tifosi è sempre stato speciale”

Pierre Kalulu, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Milan-Udinese, partita della 1^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 18:30 a 'San Siro'. Queste le sue dichiarazioni. "E' una sensazione molto bella, questa gioia e questa eccitazione per la prima partita. Sarà un bene per tutti. Per noi e per voi. Il rapporto speciale con i tifosi? E' normale quando vinci qualcosa. Ma noi l'abbiamo sentito anche per tutta la scorsa stagione. Abbiamo preparato questa partita con la continuità dell'anno scorso. Sappiamo che sarà un avversario molto difficile con tante qualità: hanno un gioco fisico ed atletico. Abbiamo provato, però, questo per essere pronti". Ecco come e dove vedere Milan-Udinese in tv o in diretta streaming >>>