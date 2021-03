Milan-Udinese, Calabria: “Partita sottotono, sfortunati con gli infortuni”

Milan-Udinese, le dichiarazioni di Calabria nel post-partita

Davide Calabria, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Milan-Udinese, gara della 25^ giornata di Serie A svoltasi a ‘San Siro‘. Ecco le sue dichiarazioni.

L’analisi della partita

“È stata una partita difficile. Ci è mancata brillantezza e qualità di manovra, con loro che si sono chiusi. Oggi abbiamo fatto una partita sottotono. Sono stati due punti sprecati, ma l’importante è averla pareggiata all’ultimo. Dobbiamo guardarci in faccia e decidere cosa fare da grandi. Con l’Hellas sarà una partita molto difficile, dobbiamo lavorare al massimo. Gli infortuni? Mancano giocatori importanti ed il modo di stare in campo cambia totalmente. Quest’anno non siamo stati particolarmente fortunati sotto quest’aspetto“.

