Milan, turnover in vista del Monza: spazio a Rebic e Origi dal primo minuto (getty images)

Sabato pomeriggio, alle 18.00, il Milan ospiterà a 'San Siro' il Monza. Per questa sfida, Stefano Pioli potrebbe optare per qualche cambio di formazione. Secondo Manuele Baiocchini, giornalista di 'Sky Sport', l'allenatore rossonero starebbe pensando di schierare dal primo minuto Ante Rebic, ma resta da capire se agirà nel ruolo di esterno al posto di Leao o da centravanti. L'intenzione di Pioli sarebbe quella anche di far giocare da titolare Divock Origi, il quale ha giocato 45 minuti nella trasferta di Verona.