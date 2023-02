Milan-Torino, il dato sugli spettatori presenti a San Siro

Ecco il dato sugli spettatori presenti allo Stadio San Siro per la partita tra Milan e Torino del 10 febbraio

Ecco il dato sugli spettatori presenti allo Stadio San Siro per la partita tra Milan e Torino del 10 febbraio: il numero dei tifosi è quasi arrivato a 70 mila. Per la precisione sono 68.268 gli spettatori presenti al Meazza per l'anticipo della 22^ giornata della Serie A. L'incasso ufficiale è di 1.749.003 euro.