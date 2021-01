Milan-Torino 2-0 al 45′: Leao e Kessie lanciano i rossoneri | Serie A News

Milan-Torino 2-0 al 45′: il racconto del primo tempo

MILAN-TORINO ULTIME NEWS – È terminato da pochi minuti, a ‘San Siro‘ il primo tempo di Milan-Torino, gara valida per la 17^ giornata della Serie A 2020-2021.

Ecco come sono andati i primi 45′ di gioco tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i granata dell’ex Marco Giampaolo. Prima importante occasione rossonera al 17′ con Calabria che mette bene in mezzo all’area, ma Izzo anticipa Hauge all’ultimo secondo. Il Milan passa al 25′: Theo conduce e passa a Brahim Diaz che serve alla perfezione Leao. Il portoghese davanti alla porta di Sirigu segna di destro e sblocca il risultato. Al 35′ il Milan trova il raddoppio! Brahim Diaz subisce fallo da Belotti, Maresca in un primo tempo lascia correre e non fischia. Il Var lo richiama e il fischietto campano concede il penalty. Dal dischetto Kessie fa 2-0 spiazzando Sirigu. Da segnalare una pessima gestione dei cartellini: per il Milan giallo a Brahim Diaz, Romagnoli e Tonali.

