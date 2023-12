Milan, due rossoneri presenti nella Top 11 della 14^ giornata di Serie A

I rossoneri, forti del terzo posto consolidato, ora sono attesi da una sfida importante: sabato 9 dicembre scenderanno in campo alle ore 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo contro l'Atalanta. I nerazzurri arrivano da una roboante sconfitta in trasferta contro il Torino e vogliono reagire. LEGGI ANCHE: Accordo per Miranda: i dettagli dell'operazione>>>