Calciomercato Milan – Romano: “Accordo raggiunto con Juan Miranda”

Il giornalista nella didascalia scrive: " Il Milan ha raggiunto un accordo con Juan Miranda per il tesseramento nel 2024, con condizioni personali concordate. Il contratto sarà valido fino al giugno 2028 . Il Milan offrirà circa 2 milioni di euro al Real Betis per anticipare l'accordo a gennaio, visto che il contratto di Miranda scade a giugno".

Dunque, pattuiti 4 anni di contratto con il laterale spagnolo che partiranno a giugno 2024, ma, come riporta Romano, Furlani e Moncada non si vogliono accontentare e proveranno a portarlo a Milanello già per la sessione di gennaio.