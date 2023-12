Allenamento Milan, ecco le condizioni di Kjaer e Leao | PM News

Torneranno tra Atalanta (sabato) e Newcastle (mercoledì)

Ora, tanto per Kjaer (fermo da fine ottobre) quanto per Leao (fermo da metà novembre), si tratterà soltanto di ritrovare la migliore condizione atletica. La condizione di Leao, in particolare, migliora giorno dopo giorno e si sta allenando con intensità. L'obiettivo dello staff medico del Diavolo è ritrovare il numero 24 e il numero 10 tra le partite contro Atalanta e Newcastle. Vedremo per quale riusciranno a recuperare.