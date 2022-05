Milan, Sandro Tonali nominato giocatore del mese di maggio della Serie A

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, è stato nominato come miglior giocatore del mese di maggio del campionato di Serie A

Sandro Tonali è stato nominato giocatore del mese di maggio della Serie A. Dopo le grandi prestazioni, e i due gol segnati nella trasferta di Verona, il centrocampista del Milan è stato premiato in questo modo. In virtù della partnership tra Lega Serie A e EA Sports, il numero 8 rossonero riceve anche una carta speciale su Fifa 22 Ultimate Team con 87 di overall.