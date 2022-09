Milan, con un successo raggiungeresti la terza vittoria consecutiva contro la Samp

Questa sera il Milan sarà ospite della Sampdoria allo Stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. La gara inizierà alle 20.45 e chiuderà il programma del sabato di Serie A. Come riporta il Diavolo sul proprio sito ufficiale, dopo i successi in entrambe le sfide di campionato della scorsa stagione, il Milan potrebbe vincere tre partite di fila contro la Sampdoria in Serie A per la prima volta dal settembre 2016, mentre non tiene la porta inviolata per tre sfide consecutive contro i liguri dal febbraio 2014. L'1-0, finale delle ultime due sfide, è il risultato più frequente tra Sampdoria e Milan in Serie A: in totale questo punteggio si è verificato 17 volte. Ecco come e dove vedere Sampdoria-Milan in tv e in streaming