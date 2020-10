Milan-Spezia 3-0: doppietta personale per Leao

Milan-Spezia 3-0, la doppietta di Leao

MILAN-SPEZIA ULTIME NEWS – Rafael Leao, attaccante portoghese, sigla la sua doppietta personale a San Siro, la sua prima in Serie A. Gol facile facile per il numero 17 in occasione di Milan-Spezia. Leao ha dovuto soltanto sospingere in rete, in tap-in in area piccola, una sponda area di Franck Kessié, che aveva a sua volta ricevuto un bel traversone dalla destra di Alexis Saelemaekers. Ora Milan-Spezia 3-0 e tre punti in cassaforte. SEGUI LE FASI FINALI DEL MATCH DI SAN SIRO >>>